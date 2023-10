POL-UN: Schwerte - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung

Unna (ots) - Am Donnerstag (19.10.2023) drangen unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Fichtenweg ein. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 21.50 Uhr verschafften sich die Täter über die Terrasse Zugang zur Wohnung und durchsuchten diese. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie Bargeld. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de . Redaktionelle ...

