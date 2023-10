Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - In der Zeit vom 01. Januar 2023 bis zum 20. Oktober 2023 verzeichnete die Kreispolizeibehörde Unna insgesamt 289 gemeldete Wohnungseinbrüche.

Kreis Unna (ots)

In 140 Fällen davon scheiterten Einbrecher lediglich an den Türen und Fenstern. Die Sicherung Ihres Zuhauses ist von entscheidender Bedeutung, um Einbrechern das Handwerk zu legen. Eine robuste Sicherung von Türen und Fenstern ist ein erster wichtiger Schritt, doch zusätzliche Maßnahmen können noch wirkungsvoller sein. Eine gute Beleuchtung in Kombination mit Bewegungsmeldern rund um Ihr Anwesen kann Einbrecher effektiv abschrecken. Ein Wohnungseinbruch kann das Leben der Betroffenen nachhaltig verändern. Um Ihr Zuhause zu schützen, appellieren wir an Sie: "Sichern Sie Ihr Zuhause - damit es Ihr Zuhause bleibt." Achten Sie auf verdächtige Personen und Situationen in Ihrer Nachbarschaft. Im Verdachtsfall zögern Sie nicht und rufen Sie unverzüglich die Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Unsere Dienste stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Zudem bieten wir Ihnen eine kostenlose und neutrale Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Unsere technischen Berater im Bereich Kriminalprävention stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Sie über wirksame Maßnahmen zur Einbruchsvorbeugung zu informieren. Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Polizei Unna in der Woche des Einbruchsschutzes folgende Beratungstermine anbietet: - Dienstag, 24. Oktober 2023, von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr in Werne vor dem Stadthaus (SimJü). - Mittwoch, 25. Oktober 2023, von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr in Kamen-Heeren, Märkische Straße 6-8 (Vorplatz). - Donnerstag, 26. Oktober 2023, von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr in Fröndenberg, Marktplatz. - Freitag, 27. Oktober 2023, von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr in Holzwickede, Marktplatz. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, Einbrüche zu verhindern und unser Zuhause sicherer zu gestalten. Die Kreispolizeibehörde Unna bietet zusätzlich individuelle Beratungen an. Telefonisch können Sie unsere Beratungsstelle unter der Telefonnummer 02303 9214912 oder über Email: Kriminalpraevention.unna@polizei.nrw.de erreichen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell