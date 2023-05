POL-PDWIL: gemeinschädliche Sachbeschädigung

Piesport (ots) - In der Nacht vom 15. auf den 16.05.2023 kam es auf einem Parkplatz in der Kettergasse zu einem Fall von Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Ein bisher unbekannter Täter/-in zerstörte an einem Opel Mokka die Scheibe der Fahrertür mittels stumpfer Gewalteinwirkung. Es entsteht ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet die ...

