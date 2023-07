Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verfolgungsfahrt in Saarbrücken mit anschließender Flucht nach Frankreich

Saarbrücken (ots)

Am 26.07.2023, gegen 19:45 Uhr, sollte ein Fahrzeug (schwarzer Audi A4 mit französischem Kennzeichen) im Bereich Alt-Saarbrücken durch ein Streifenkommando der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. In Höhe des Parkplatzes am Deutsch-Französischen-Garten in der Metzer Straße täuschte der männliche Fahrzeugführer ein Einfahren auf das Parkplatzgelände an, setze sodann aber seine Fahrt über die Metzer Straße und BAB 6 in Richtung Landesgrenze, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort und konnte schließlich über den Grenzübergang Goldene Bremm nach Frankreich flüchten. Während der Verfolgungsfahrt beschleunigte der Fahrzeugführer seinen Pkw mehrmals auf deutlich überhöhte Geschwindigkeit und führte gefährliche Fahr- und Überholmanöver durch, um seine Flucht fortsetzen zu können. Zu einem Verkehrsunfall kam es nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können oder durch die Fahrweise des Fahrzeugführers gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der PI Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 - 9321 233 in Verbindung zu setzen.

