Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B51 in Höhe Rilchingen-Hanweiler

Kleinblittersdorf (ots)

Am Mittag des 19.07.2023 kam es gegen 13:10 Uhr zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr in der Konrad-Adenauer-Straße im Ortsteil Rilchingen-Hanweiler. Durch die Kollision wird eine 62-jährige Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Das Fahrzeug der 19-jährigen Unfallgegnerin kommt auf der Seite zum Liegen. Durch den erforderlichen Rettungsdienst- und Feuerwehreinsatz muss die Bundesstraße für die Dauer der 90-minütigen Verkehrsunfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen von der Polizei gesperrt werden. Beide Fahrzeugführerinnen, jeweils mit Wohnsitz in Frankreich, werden zur Behandlung ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der 0681 9321 233 in Verbindung setzen.

