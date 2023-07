Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Kind von Hund ins Gesicht gebissen

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, 11. Juli 2023, wird gegen 21:35 Uhr im Bereich der Wiesenfläche am Ulanen-Pavillon, unterhalb der Straße "Am Staden", in Saarbrücken ein Junge von einem Hund ins Gesicht gebissen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führt der bislang unbekannte, männliche Hundehalter seinen Hund an einer längeren Leine und spielt mit diesem, indem er ihm Stöckchen zuwirft. Der fünfjährige Junge läuft gemeinsam mit seinem Bruder (6) zu dem Hund, um vermutlich ebenfalls mit diesem zu spielen. Hierbei beißt der Hund dem Jungen ins Gesicht. Durch Angehörige des Kindes wird der Rettungswagen gerufen und das Kind wird mit einem Einriss in das Oberlid in einem Saarbrücker Krankenhaus operiert. Das Auge des Jungen ist jedoch weiterhin in Takt. Der Hundehalter wird als männlich, ca. 25 - 35 Jahre alt, mit schlanker Statur, ca. 180 - 185 cm groß, dunkler Vollbart, bekleidet mit dunklem T-Shirt, dunkler kurzer Hose, weißen Schuhen und einer dunklen Mütze/Cap beschrieben. Der mitgeführte Hund sei mittelgroß, mit schwarzem Fell, mit einem weißen Fleck an der Brust und einem roten Halsband gewesen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Hundehalter geben können, werden gebeten sich mit der PI Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 - 9321 233 in Verbindung zu setzen.

