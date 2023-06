Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Brände von Grünstreifen auf dem Eschberg

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Montag, 26. Juni 2023, kommt es gegen 18:25 Uhr im Bereich Mecklenburgring 1 in 66121 Saarbrücken zu einem Brand eines bepflanzten Grünstreifens. Bei der Anfahrt zu der Brandörtlichkeit können die Rettungskräfte einen weiteren Brand eines Grünstreifens im Kreuzungsbereich Magdeburger Straße / Rostocker Straße feststellen. Durch die Feuerwehr Saarbrücken kann der Brand gelöscht werden, ohne dass es zu weiteren Schäden kommt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenssumme kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der PI Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681 - 9321 233 in Verbindung zu setzen.

