Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Größere Schlägerei zwischen zwei Familien sorgt für Großeinsatz der Polizei

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, dem 28.06.23, gegen kurz vor 23 Uhr, meldeten Anwohner im Bereich Saarbrücken-Bellevue eine größere Schlägerei auf offener Straße. Beteiligt seien mindestens 10 Männer und Frauen. Der Ort der Auseinandersetzung wurde von mehreren Streifenwagen aus Saarbrücken aufgesucht. Tatsächlich waren 12 Personen (Frauen, Männer und ein Kind im Alter zwischen 12 und 51 Jahren) in eine wüste Schlägerei verwickelt. Neben Tritten, Schlägen und Beschimpfungen ging ein Mann nach einem Schlag mit einer Zaunlatte zu Boden und musste anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. Hintergrund der Auseinandersetzung waren diverse ungeklärte Konflikte zwischen beiden Familien, die heute im Bereich der ehemaligen Wohnanschrift einer der beiden Familien gipfelten. Nachdem alle beteiligten Personen festgestellt waren, sammelten diese ihre ebenfalls zu Bruch gegangenen Handys von der Straße auf und verließen auf Anordnung der Polizei die Örtlichkeit. Die jeweiligen Familienmitglieder erwarten nun diverse Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung.

