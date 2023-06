POL-SBR-STADT: "Christopher Street Day" in Saarbrücken verläuft friedlich - rund 10.000 Teilnehmende und 75.000 Zuschauende bei Demonstrationszug in Saarbrücken - eine Person bei Sturzgeschehen verletzt

Saarbrücken (ots) - Am 09.06.2023 gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei in Saarbrücken von Verkehrsteilnehmern über eine mögliche Trunkenheitsfahrt per Notruf in Kenntnis gesetzt. Gemeldet wurde ein weißer SUV der Marke Audi, der vom Stadtteil Dudweiler über den Meerwiesertalweg in Richtung Innenstadt geführt wurde und hierbei mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet hätte. Der Fahrzeugführer wurde ...

