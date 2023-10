Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - grauer Audi Q 7 entwendet

Holzwickede (ots)

Aus einer Hauseinfahrt an der Rombergstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag (19.10.2023) ein grauer Audi Q 7 entwendet.

An dem auffällig weiß/grau folierten Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-Y 5505 angebracht.

Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Audis bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell