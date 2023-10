POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung

Schwerte (ots) - Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug Nach dem Verlust ihres Rucksacks auf der Insel Norderney hat ein unbekannter Täter am 03.03.2023 mit der EC-Karte der Geschädigten an einem Geldautomaten in Schwerte Abhebungen vorgenommen. Zwischen 15.05 Uhr und 15.10 Uhr setzte er die Karte widerrechtlich an der Sparkasse am Postplatz ein. ...

