Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Bereits am vergangenen Montagvormittag, 20.11., hat ein unbekannter Täter an einem beim Media Markt abgestellten VW Touran den Fahrzeuglack zerkratzt und so über 2000 Euro Sachschaden angerichtet. Während der Tat parkte der Touran im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.30 ...

mehr