Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Mutwillig Fahrzeuglack eines VW-Tourans zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Bereits am vergangenen Montagvormittag, 20.11., hat ein unbekannter Täter an einem beim Media Markt abgestellten VW Touran den Fahrzeuglack zerkratzt und so über 2000 Euro Sachschaden angerichtet. Während der Tat parkte der Touran im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber dem Eingang des Media Marktes. Die Polizei Bad Dürrheim, Tel.: 07726 93948-0, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell