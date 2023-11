Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A81/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall auf der Autobahn- rund 10.000 Euro Blechschaden (23.11.2023)

Vöhringen A81 (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen den Autobahnanschlussstellen Sulz und Oberndorf gekommen. Eine 27-jährige Fahrerin eines Sattelzuges war auf der rechten Fahrspur von Stuttgart herkommend in Richtung Singen unterwegs und prallte unmittelbar nach dem Parkplatz "Hasenrain" beinahe ungebremst in das Heck eines vor ihr fahrenden Sattelzuges eines 25-Jährigen. Beide Fahrzeuge blieben nach der Kollision beschädigt auf dem Standstreifen liegen. Zunächst bestand beim Sattelzug des jungen Mannes der Verdacht auf transportiertes Gefahrgut, was sich jedoch nicht bestätigte. Beide Lastwagenfahrer sowie ein Mitfahrer blieben unverletzt, wurden jedoch vom alarmierten Rettungsdienst untersucht. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten 40ig-Tonner. Die eingesetzte Autobahnmeisterei Rottweil reinigte die Fahrbahn. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, Bergung der Sattelzüge und Säuberung der Fahrbahn musste die Autobahn zeitweise bis gegen 10.15 Uhr vollständig gesperrt werden. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von bis zu sieben Kilometern.

