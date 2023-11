Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Äußerer Talhof) Hochwertiger Nissan Navara vom Parkplatz eines Hotels am Kreisverkehr B 14

B 491 Abzweigung Liptingen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen, Äußerer Talhof (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter einen hochwertigen Nissan Navara vom Parkplatz eines Hotels am Kreisverkehr B 14 / B 491, gegenüber der Abzweigung nach Liptingen gestohlen. Der grau lackierte Nissan SUV (Sports Utility Vehicle) parkte die Nacht über mit einem angekoppelten Anhänger auf dem Hotelparkplatz. Zum Zwecke des Fahrzeugdiebstahls koppelten die Täter den Anhänger ab und rissen dabei auch das Stromverbindungskabel entzwei. Auf bislang unbekannte Art öffneten die Autodiebe den Nissan, starteten diesen und fuhren mit unbekanntem Ziel davon. An dem über 35000 Euro teuren Nissan Navara war zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen FDB-C 600 des bayerischen Zulassungskreises Aichach-Friedberg angebracht. Personen, die Angaben zum Fahrzeugdiebstahl oder zum Verbleib des grauen Nissans machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

