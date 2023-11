Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Obereschach - Weilersbach, K 5709) Auffahrunfall fordert eine leicht verletzte Person und rund 7000 Euro Schaden

VS-Villingen, Obereschach - Weilersbach, K 5709 (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 7000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Donnerstagvormittag an der Einmündung der Kreisstraße 5708 auf die Kreisstraße 5709 bei Weilersbach passiert ist. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 09 Uhr mit einem Mercedes SLK auf der K 5708 von Obereschach in Richtung Weilersbach und wollte an der Einmündung zur K 5709 nach links abbiegen. Hierzu bremste er den Wagen ab. Ein dem Mercedes folgender 60-jähriger Dacia-Fahrer reagierte zu spät auf das bremsende Auto und fuhr in das Heck des Mercedes. Bei dem Unfall zog sich der 18-Jährige leichte Verletzungen zu. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden.

