Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Ein 25-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen an der Ecke Dauchinger Straße und Friedhofstraße leicht verletzt worden. Gegen 07.45 Uhr bog eine 33-jährige Fahrerin eines Mercedes CLA von der Dauchinger Straße nach rechts auf die Friedhofstraße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der auf dem parallel zur Dauchinger Straße verlaufenden Radweg unterwegs war. Der 25-jährige Biker zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand rund 600 Euro Schaden.

