Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin- Rettungshubschrauber im Einsatz

Nörvenich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (02.10.2023 gegen 16:50 Uhr) in Nörvenich wurde ein Mann schwer und eine Frau leicht verletzt.

Eine 53- jährige Frau aus Nörvenich war als Fußgängerin auf der Hubertusstraße, von der Kreisstraße 54 (K54) kommend, in Richtung Nörvenich- Wissersheim unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 85- jähriger Mann aus Hürth mit seinem Rennrad die K 54. Aus Richtung Landesstraße 495 kommend, bog er nach links auf die Hubertusstraße, ebenfalls in Richtung Wissersheim fahrend ab. Circa 50 Meter hinter der K54 kollidierte der Fahrradfahrer mit der Frau und kam mit seinem Fahrrad zu Fall. Beide Unfallbeteiligte wurden an der Unfallstelle durch Rettungskräfte erstversorgt. Die augenscheinlich leicht verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Dürener Krankenhaus eingeliefert. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers in eine Universitätsklinik eingeliefert. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Verkehrsunfall auf. Warum es zu der Kollision kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Kreispolizeibehörde Düren.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell