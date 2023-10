Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der Kreuzung: Ein Leichtverletzter und 25.000 Euro Sachschaden

Düren (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Euskirchener Straße/ Römerstraße wurde am Sonntagnachmittag (01.10.2023) eine 30-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Eine 63- jährige Dürenerin war bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren und mit zwei Fahrzeugen kollidiert.

Die 63-Jährige aus Düren war gegen 15:15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Euskirchener Straße, aus Richtung Friedrich-Ebert-Platz kommend, in Fahrtrichtung Zülpicher Straße unterwegs. Bevor sie in den Kreuzungsbereich eingefahren sei, so die Angaben der Unfallverursacherin, habe sie an der für sie geltenden Ampel Grünlicht erkannt. Im Kreuzungsbereich sei es dann zum Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen gekommen. In einem der beiden Fahrzeuge saß eine 30-Jährige aus Dortmund, sie befuhr mit ihrem Pkw die Römerstraße, aus Richtung Binsfelder Straße kommend, in Fahrtrichtung Frankenstraße. Die Frau aus Dortmund war nach eigenen Angaben bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren, wo es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 63-jährigen Dürenerin kam. Am Steuer des anderen Pkw saß ein 63-jähriger Dürener. Er war auf der Römerstraße in Richtung Binsfelder Straße unterwegs. Auch er war nach eigenen Angaben bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren und bei seinem Abbiegevorgang auf die Euskirchener Straße ebenfalls mit dem Pkw der Unfallverursacherin zusammengestoßen. Die Frau aus Dortmund erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrzeugführer blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

