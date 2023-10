POL-DN: Straßenraub in der Dürener Innenstadt

Jülich (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (28.09.2023) zwischen einem Fahrrad und einem E-Scooter auf der Lohfeldstraße in Jülich wurden zwei Personen verletzt. Eine 66-jährige Frau aus Jülich befuhr mit einem Fahrrad den Gehweg an der Ecke Oststraße und Lohfeldstraße. Im Kurvenbereich kam ihr eine 46-Jährige, ebenfalls wohnhaft in Jülich, mit einem E-Scooter entgegen. Es kam zum ...

mehr