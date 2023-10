Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Düren (ots)

Das kurze Sonnenbad der Bewohnerin und ihrer Tochter nutzen dreiste Einbrecher am Sonntagnachmittag (01.10.2023) aus. Sie stiegen über ein Fenster in das Haus der 92-Jährigen ein.

Die Seniorin hatte sich gegen 15:30 Uhr gemeinsam mit ihrer 63-jährigen Tochter auf ihrem Grundstück in die Sonne gesetzt. Als sie etwa 25 Minuten später in das Haus zurückkehren wollten, stellten sie fest, dass die zuvor geöffnete Terrassentür verschlossen war. Daraufhin begab sich die Tochter der Geschädigten in den Vorgarten des Einfamilienhauses. Hier musste sie feststellen, dass das zuvor gekippte Schlafzimmerfenster geöffnet war. Im Inneren des Hauses waren Schranktüren und Schubladen geöffnet. Offensichtlich waren die unbekannten Täter durch das Schlafzimmerfenster in das Haus eingestiegen. Zur Absicherung hatten sie vermutlich die Terrassentür von innen mit einem steckenden Schlüssel verschlossen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Es gibt im Tatzusammenhang Hinweise auf ein verdächtiges Fahrzeug. Bei diesem handelt es sich um einen BMW der 3er Serie in der Farbe Weiß. Die Person am Steuer diese Autos wird als männlich und etwa 40 Jahre alt beschrieben. Außerdem soll er einen Dreitagebart und kurze schwarze Haare gehabt haben. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine weitere männliche Person die jedoch nicht näher beschrieben werden kann.

Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sie unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

