Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Auseinandersetzung zwischen Männern/62-Jähriger durch Messerstiche verletzt-Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Bensheim (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der am Dienstagabend (31.01.) ein 62 Jahre alter Mann durch zwei Messerstiche leicht verletzt wurde, hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der 62-Jährige und sein 60 Jahre alter Kontrahent gegen 17.00 Uhr in einem Lokal "Am Rinnentor" aus noch nicht bekannten Gründen in Streit. Hierbei soll der 60-Jährige den 62-Jährigen unvermittelt mit einem Messer gestochen und dabei leicht verletzt haben. Das Tatmesser konnte von den Beamtinnen und Beamten sichergestellt werden. Der Verletzte kam zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Beteiligte standen unter Alkoholeinwirkung. Der 60 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Ermittlungen dauern an.

