POL-ERB: Fränkisch-Crumbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Darmstadt (ots) - Am Dienstag, 31.01.2023, ereignete sich um 15:12 Uhr in der Hilpertstraße in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 50-jährige Passagierin in dem HEAG-Bus der Linie K - Kleyerstraße verletzte. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr von dem Grundstück der Hilpertstraße 31 in den ...

