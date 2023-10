Polizei Düren

POL-DN: Einbruch während des Urlaubs - Zwei Tatverdächtige nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Niederzier (ots)

Drei Personen drangen am Sonntagabend (01.10.2023) in ein Einfamilienhaus in Niederzier ein. Zwei Tatverdächtige konnten nach einer Verfolgungsfahrt im Anschluss festgenommen werden.

Um 22:50 Uhr erhielt der Bewohner des Einfamilienhauses eine Nachricht auf seinem Handy, dass die Alarmanlage ausgelöst hatte. Vor Ort, in der Oberzierer Straße, mussten die Beamten feststellen, dass der Alarm zu Recht ausgelöst hatte: Während sich der Bewohner in Urlaub befand, hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Wohnräume des Hauses. Dort betraten sie sämtliche Räumlichkeiten und durchwühlten diverse Schränke. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellten die Beamten noch im unmittelbaren Umfeld des Tatorts das Fahrzeug der Täter fest. Diese jedoch ignorierten die Anhaltezeichen der Polizei und traten stattdessen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und mehreren Rotlichtverstößen zur Flucht an. Ihr Weg führte zunächst über die B56 auf die A4 in Richtung Köln/Olpe. An der Anschlussstelle Merzenich verließen sie mit ihrem Fahrzeug die Autobahn und setzten ihre Flucht durch den Stadtteil Arnoldsweiler wieder zurück zur Anschlussstelle Düren fort, von wo aus sie erneut auf die A4 in Fahrtrichtung Köln/Olpe rasten. Aufgrund der hohen Fahrgeschwindigkeit von zwischenzeitlich etwa 200 km/h geriet das Täterfahrzeug mehrfach kurzzeitig außer Sicht. Etwa 1000 Meter hinter der Anschlussstelle Merzenich lenkte der Fahrer des Täterfahrzeug dieses nach rechts auf den Standstreifen. Die drei männlichen Insassen verließen daraufhin den Pkw. Einer der Täter konnte noch unmittelbar am Fahrzeug, ein weiterer Tatverdächtiger nach kurzer fußläufiger Verfolgung neben der Autobahn gestellt und festgenommen werden. Ein dritter Tatverdächtiger entkam im dicht bewaldeten Umfeld und konnte bislang nicht aufgefunden werden. Ein Abgleich im polizeilichen Datensystem ergab, dass einer der beiden festgenommenen Täter, ein 41-Jähriger aus Serbien, bereits zur Festnahme ausgeschrieben und in Auslieferungshaft festzunehmen war. Das Fahrzeug der Täter wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem dritten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Düren unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell