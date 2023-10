Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Adensen (chg) - Am 21.10.2023, 19:00 Uhr parkt ein 29-jähriger seinen schwarzen Pkw Seat Ibiza ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Mühlenfeld, auf Höhe der Hausnummer 22 (Fahrtrichtung Hallerburger Straße). Am 22.10.2023, um 01:00 Uhr, wird durch Anwohner festgestellt, dass der Außenspiegel des Fahrzeuges beschädigt auf der Fahrbahn liegt. Die Schäden deuten darauf hin, dass ein/e bislang unbekannte/r Verkehrsteilnehmer/in mit seinem Kraftfahrzeug die Straße Am Mühlenfeld befuhr und beim Passieren gegen den Außenspiegel des geparkten Pkw Seat stieß. Danach entfernte er/sie sich unerlaubt vom Unfallort. Durch den Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro am Pkw des Geschädigten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 Kontakt aufzunehmen.

