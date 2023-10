Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (chg) - Am 21.10.2023, um 09:30 Uhr, parkte ein 56-jähriger Sarstedter seinen PKW Audi A6 im Birkenweg, in einer Parkbucht der Sackgasse. Als er am folgenden 22.10.2023, um 07:30 Uhr, wieder an sein Fahrzeug herantrat, stellte er eine Beschädigung am hinteren Stoßfänger seines Fahrzeuges fest. Der Schaden deutet auf einen Verkehrsunfall hin. Der Verursacher, der nach hiesigem Ermittlungsstand, einen roten PKW geführt haben dürfte, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Durch das Schadensereignis entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro am PKW Audi. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 Kontakt aufzunehmen.

