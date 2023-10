Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 20.10.2023, 17:30 Uhr bis Samstag, den 21.10.2023, 12:00 Uhr, kam es im Bereich der Ernst-Abbe-Straße, 31141 Hildesheim, zu Sachbeschädigungen an zwei PKW. An beiden Fahrzeugen ,einem VW Golf in weiß und einem Renault Megane in weiß, wurde jeweils ein Reifen zerstochen. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-0 in Verbindung zu setzen.

