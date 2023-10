Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim (chg) - Am 20.10.2023, zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr befährt eine 62-jährige aus Giesen mit ihrem PKW Hyundai die Senator-Braun-Allee in Richtung des Berliner Kreisels in Hildesheim. Am Kreisel muss sie verkehrsbedingt warten. Als der Kreisverkehr frei ist, fährt sie langsam in den Kreisel ein. Beim Einfahren stößt der hinter ihr fahrende LKW gegen ihr Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß entsteht ein Sachschaden am Fahrzeug der Giesenerin von ca. 1.000 Euro. Der männliche Fahrzeugführer des LKW entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 Kontakt aufzunehmen.

