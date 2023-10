Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (ame) - Am 20.10.2023 in der Zeit von 15:00 - 17:40 Uhr ist es in Sarstedt auf einem Garagenhof in der Straße "In der Peulen" zu einer Sachbeschädigung gekommen. Eine unbekannte Person hat mit einem unbekannten Gegenstand das Fahrzeug einer Besucherin aus Hannover rundherum zerkratzt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstanden ist. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 Kontakt aufzunehmen.

