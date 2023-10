Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionsmaßnahmen zum Thema Einbruchschutz in Bad Salzdefurth und den umliegenden Gemeinden

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (hau). Wie kann ich mein Zuhause vor Einbruch schützen? Diese Frage rückt mit Beginn der dunklen Jahreszeit wieder mehr in den Fokus. Den Auftakt der erhöhten Präventionsmaßnahmen machten unsere Kolleginnen und Kollegen am 18.10.2023 im Stadtgebiet Hildesheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5629461) Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth beteiligt sich ebenfalls an den verschiedenen Maßnahmen. Dazu gehören beispielsweise erhöhte Kontrollmaßnahmen in Wohngebieten oder das Verteilen von Informations-Flyern. Am heutigen Nachmittag begannen unsere Kolleginnen und Kollegen mit verstärkten Präventionsmaßnahmen. Hierzu wurden verschiedene Wohngebiete in Bad Salzdetfurth und den umliegenden Gemeinden aufgesucht und Informations-Flyer in die Briefkästen eingeworfen sowie zum Teil sensibilisierende Gespräche geführt. Tipps zum Thema Einbruchsschutz und weiterführende Links zu der Thematik können in der Pressemitteilung vom 19.10.2023 nachgelesen werden. Unsere Bitte an Sie: Achten Sie auch auf Ihre Nachbarschaft. Sofern Sie auffällige Beobachtungen machen, informieren Sie die Polizei. Dies gilt insbesondere für verdächtige Autos oder Personen. Notieren Sie sich hier beispielsweise das Kennzeichen des Autos.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell