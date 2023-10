POL-HI: Diebstahl auf Südfriedhof - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Nordstemmen - Burgstemmen (tko) In der Zeit von Donnerstag, 19.10.2023, 14.45 Uhr, bis Freitag, 20.10.2023, 04.00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein an der Gebäuderückseite liegendes Fenster in die Halle einer Metallgießerei in der Reichsstraße in Burgstemmen ein. Aus der Halle wurden ca. 4,6 Tonnen Aluminium im Wert von ca. 15000 Euro ...

