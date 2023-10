POL-HI: Abschlussmeldung zur Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Alfeld

Hildesheim (ots) - Burgstemmen (Sti). In dem Zeitraum vom 07.10.2023 bis zum 18.10.2023 ist es in dem Domänenweg in Burgstemmen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft und dieses anschließend nach Diebesgut durchsucht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen. ...

