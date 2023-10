Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dunkle Jahreszeit - Polizei intensiviert Maßnahmen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Die dunkle Jahreszeit hat begonnen. In etwa zwei Wochen erfolgt zudem die Umstellung der Uhr von Sommer- auf Winterzeit, wodurch es abends noch früher dunkel wird. Ein Umstand, den Einbrecher gern für sich nutzen, um unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzusteigen.

Dabei bleibt es nicht nur bei materiellen Schäden. Oftmals hat es für die Geschädigten auch mentale Auswirkungen, wenn die Täter in ihren höchst persönlichen Lebensbereich eindringen.

Durch erhöhte Kontroll- und Präventionsmaßnahmen, wie z.B. verstärkte offene und verdeckte Präsenz in den Ortschaften und Stadtteilen, will die Polizeiinspektion Hildesheim diesem Trend in den kommenden Wochen in Stadt und Landkreis entgegenwirken.

Einen Auftakt der Maßnahmen gab es am gestrigen Mittwochnachmittag in Hildesheim. Beamtinnen und Beamte führten Fußstreifen in einem Wohngebiet durch, sprachen Bürgerinnen und Bürger gezielt an und warfen themenbezogene Informations-Flyer in Briefkästen. Die Resonanz war dabei durchgehend positiv.

Tipps rund um das Thema Einbruchschutz:

-Schließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit Haus- und Wohnungstüren stets ab. Bedenken Sie dabei auch: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

-Sichern Sie Fenster und Terrassentüren möglichst auch immer mit hochwertigen mechanischen Sicherungseinrichtungen. Einbrechern kommt es darauf an, möglichst schnell in ein Objekt zu gelangen. Wenn ihnen dies nicht innerhalb weniger Minuten gelingt, geben sie meistens auf.

-Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen, Täter kennen meist jedes Versteck.

-Rollläden sollten nur zur Nachtzeit heruntergelassen werden. Tagsüber könnten sie auf Ihre Abwesenheit hindeuten.

-Lichtquellen, die bei Abwesenheit über Zeitschaltuhren gesteuert werden, können Täter abschrecken.

-Beauftragen Sie z.B. Nachbarn auf Ihr Heim aufzupassen und regelmäßig den Briefkasten zu leeren, wenn Sie länger weg sind.

-Rufen Sie bei verdächtigen Feststellungen oder Gefahr sofort über den Notruf 110 die Polizei.

Bürgerinnen und Bürger, die sich rund um das Thema Einbruch im Internet informieren möchten, können dies unter folgenden Links tun:

https://www.k-einbruch.de/aktuelles/

www.polizei-beratung.de (Stichwort Einbruchschutz)

Darüber hinaus bietet das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim kostenlose Beratungen an, wie man sein Heim sicherer machen kann. Eine Kontaktaufnahme ist über die E-Mail-Adresse praevention@pi-hi.polizei.niedersachsen.de möglich.

"Die polizeilichen präventiven Maßnahmen zur Verhinderung von Einbrüchen werden sowohl in der Stadt als auch im Landkreis Hildesheim in den nächsten Wochen intensiviert. Wir wollen unsere sichtbare Präsenz und Ansprechbarkeit in den jeweiligen Wohngebieten spürbar erhöhen", sagte der Pressesprecher der PI Hildesheim, Jan Makowski.

