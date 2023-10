Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch im Metallgießerei - 4,6 t Aluminium entwendet

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Burgstemmen (tko) In der Zeit von Donnerstag, 19.10.2023, 14.45 Uhr, bis Freitag, 20.10.2023, 04.00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein an der Gebäuderückseite liegendes Fenster in die Halle einer Metallgießerei in der Reichsstraße in Burgstemmen ein. Aus der Halle wurden ca. 4,6 Tonnen Aluminium im Wert von ca. 15000 Euro entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

