POL-PDMT: Höhn- Verkehrsunfallflucht beim Heinrich-Haus MVZ

Höhn (ots)

Am Mittwoch, 15.02.2023, kam es im Zeitraum zwischen 15:45 Uhr und 16:45 Uhr in der Wilhelm-Albrecht-Straße in Höhn zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein Pkw, der in der Nähe des Heinrich-Haus MVZ am Straßenrand parkte, vermutlich durch ein aus einer gegenüberliegenden Parkbucht ausparkendem Fahrzeug beschädigt. Es konnten Lackanhaftungen vom flüchtigen Fahrzeug gesichert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Westerburg in Verbindung zu setzen.

