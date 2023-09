Polizei Hagen

POL-HA: Aufbruch eines Sprinters - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Nöhstraße brachen unbekannte Personen einen Sprinter auf und entwendeten mehrere Werkzeuge. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (18.09.) gegen 18 Uhr bis etwa 22.45 Uhr. Ein 29-Jähriger bemerkte am Abend, dass an dem am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen war. Vor und neben dem Fahrzeug befanden sich diverse Scherben, in dem Sprinter fehlten darüber hinaus ein Akkuschrauber sowie eine Bohrmaschine. Der 29-Jährige konnte angeben, dass kurz nachdem er den Sprinter mit der Funkfernbedienung öffnete, eine verdächtige Person in ein geparktes Auto einstieg. Das Auto, in dem drei Personen saßen, entfernte sich zügig in Richtung Lindenstraße. Ob das Fahrzeug und die Personen mit der Tat in Verbindung stehen, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Der Mann, der in das Auto eingestiegen war, konnte als etwa 180cm groß und schlank beschrieben werden. Er hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Bei dem Auto handelt es sich vermutlich um ein graues Fahrzeug, das einem Ford Focus ähnlich sah. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

