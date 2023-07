Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Monzingen (ots)

Bereits am Dienstag, dem 11.07.2023 kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Karl-Thöne-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Ermittlungen beschädigte ein weißer Transporter, vermutlich beim Rangieren den Zaun eines Einfamilienhauses. Anschließend fuhr der Fahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Am Zaun ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 500EUR entstanden.

Die Polizei Kirn erbittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06752-156-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell