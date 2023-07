Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Anrufe von sogenannten "Falschen Polizeibeamten"

Bad Sobernheim (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen dem 07. und 10. Juli 2023 in der Ortslage Bad Sobernheim vermehrt zu Anrufen von sogenannten "Falschen Polizeibeamten". Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche, bei der sich kriminelle Personen telefonisch als Polizeibeamte ausgeben. In solchen Fällen ist es ratsam im Telefonat mittels gezielten Nachfragen zu eruieren, ob es sich um mögliche Betrugsversuche handeln könnte. Hier bietet es sich beispielsweise an, nach dem Namen des Polizeibeamten und dessen Dienststelle, oder der Adresse der Dienststelle zu fragen. Bei dem Verdacht des Vorliegens eines Betrugsversuches sollte das Telefonat schnellstmöglich beendet und die örtlich zuständige Polizeiinspektion kontaktiert werden. Hierfür sollte, wenn verfügbar, ein Handy und kein Festnetztelefon genutzt werden. Weiter ist festzuhalten, dass die Polizei telefonisch keine Auskünfte über Wertgegenstände oder Bargeldbestände einholt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell