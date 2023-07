Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Flächenbrand

Gemarkung Odernheim (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es zu einem Flächen-, bzw. Wiesenbrand in der Gemarkung Odernheim am Glan, Nähe Charlottenhof / L234. Dort brannte eine Wiesenfläche. Durch das Feuer verbrannten mehrere Rundballen Heu sowie etwa 500 qm Wiesengelände. Ebenso verbrannte ein etwa 30 Meter langer Heckenstreifen welcher an die Brandfläche angrenzt. Durch die Löschmaßnahmen der Feuerwehren aus Odernheim, Staudernheim, Bad Sobernheim und Waldböckelheim konnte ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Äcker verhindert worden. Die Brandursache konnte bislang noch nicht geklärt werden. Eine Selbstentzündung durch Gärung ist nicht auszuschließen, erscheint aber in der Gesamtbetrachtung des Brandverlaufes und der Nähe zur Straße / Wirtschaftsweg eher wenig wahrscheinlich.

Zeugen, welche Beobachtungen oder Wahrnehmungen gemacht haben die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

