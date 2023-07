Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruch in Architekturbüro

Bad Sobernheim, Pfaffenstraße (ots)

Im Zeitraum vom 03.07.2023, 17:45 Uhr bis 04.07.2023, 07:15 Uhr kam es in der Pfaffenstraße in Bad Sobernheim zu einem Einbruch in ein Architekturbüro. Der/die unbekannte/n Täter verschafften sich durch das Beschädigen einer Glasscheibe Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Elektroartikel. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der hiesigen Dienststelle unter de angegebenen Erreichbarkeit in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell