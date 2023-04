POL-EL: Wippingen - Motorraum in Brand geraten

Meppen (ots) - Am Mittwoch kam es auf der B70 in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Der 51-jährige Fahrer eines BMW sowie der 32-jährige Fahrer eines VW standen gegen 16.25 Uhr an einer roten Ampel. Dies übersah eine 36-Jährige in ihrem Kia, die in Richtung Lingen unterwegs war, und fuhr auf den VW auf. Der VW wurde durch den Aufprall auf den BMW geschoben. Alle Beteiligten blieben unverletzt. An allen Pkw entstand ein ...

mehr