POL-PIKIR: Unfall im Begegnungsverkehr

Monzingen, Landesstraße 229 (ots)

Am heutigen Vormittag befuhr gegen 06:30 Uhr ein Omnibus eines regional ansässigen Reiseunternehmens die Landesstraße 229 von Monzingen in Richtung Langenthal. Im Verlauf der Fahrt kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Personenkraftwagen. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden an der jeweils linken Fahrzeugseite. Es kam zu keinen Personenschäden; in dem Bus befanden sich keine Fahrgäste. Unmittelbar vor dem Unfall sollen zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer dem Bus begegnet sein. Diese beiden Fahrzeugführer sowie weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

