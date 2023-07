Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Körperverletzung am Kreisel Kallenfelser Straße

Kirn (ots)

Bereits am Montag, 10.07.23 gegen 09:45 Uhr kam es zu einer Körperverletzung am Kreisverkehr in der Kallenfelser Straße in Kirn. Hier soll ein bisher unbekannter Mann, auf einen 71-jährigen Geschädigten, der mit seinem PKW den Kreisverkehr befahren hatte, mit einem Kabel auf den PKW eingeschlagen haben. Als der Geschädigte dann außerhalb des Fahrzeuges den Täter zur Rede stellen wollte, kam es hierbei erneut zu einem Handgemenge der beiden Männer. Zeugen oder Beteiligte zu dieser Sache werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. (Tel.: 06752-1560)

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell