Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Weißliliengasse - Verkehrskontrollen vor der Polizeidienststelle

Mainz (ots)

Im Rahmen der Schwerpunktwoche "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" wurden heute morgen, gegen vier Uhr weitere Kontrollen durchgeführt. Dieses Mal unmittelbar vor dem "Altstadtrevier" in der Weißliliengasse. Insgesamt wurden weitere 32 Fahrzeugführer kontrolliert. 12 mal durften diese einen Atemalkoholtest durchführen. Zehn Mal wies dieser 0,0 Promille und zwei Mal 0,1 Promille auf, so dass einer Weiterfahrt nichts im Wege stand. Drei Autofahrer fuhren über eine Rot zeigende Ampel in der Nähe der Kontrollstelle und müssen nun mit einem Bußgeld, je nach Länge der Rotphase, ab 90,- EUR aufwärts rechnen. In weiteren fünf Fällen wurde auf den Konsum von Betäubungsmitteln getestet. Aber auch hier gab es keine Auffälligkeiten.

