POL-HI: Wochenendpressemeldung des PK Elze für den Zeitraum 20.10.-22.10.2023

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 20.10.2023 (Freitag) fiel den Beamten des PK Elze gegen 17:30 Uhr ein E-Scooter Fahrer in der Hauptstraße in Elze auf. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Kontrolle zeigte sich, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz aufwies. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 22.10.2023 (Sonntag) kontrollierten die Elzer Beamten eine 61-Jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 3 in Richtung Hannover. Im Rahmen der Verkehrskontrolle zeigte sich, dass diese unter dem Einfluss von Alkohol (0,52 Promille) stand. Daraufhin wurde der Frau in einem Krankenhaus Blut entnommen. Diese erwartet nun eine Anzeige, da diese unter Alkoholeinfluss ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte.

Geschwindigkeitsmessungen

Sowohl am 21.10.2023 (Samstag), als auch am 22.10.2023 (Sonntag) führten Beamte des PK Elze an verschiedenen Stellen im Zuständigkeitsbereich Geschwindigkeitsmessungen durch. Hierbei wurden diverse Anzeigen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gefertigt. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 105 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Der 41-Jährige Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

