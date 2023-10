Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Kraftfahrzeugdiebstahl und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am 22.10.2023 gegen 09:00 Uhr stellte ein Verkehrsteilnehmer zwischen den Ortschaften Langenholzen und Wrisbergholzen einen verunfallten Pkw fest. In dem Fahrzeug und auch in unmittelbarer Nähe konnten keine Insassen festgestellt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der weiße Suzuki Swift aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Am Fahrzeug und der neben der Fahrbahn befindlichen Schutzplanke entstand Sachschaden. Dieser wird auf ca.7000EUR geschätzt. Der oder die Unfallbeteiligte hat sich nach der Kollision auf bislang unbekannte Weise vom Unfallort entfernt. Zwecks Ermittlung des Fahrzeugführers/ der Fahrzeugführerin wurden die Eigentümer des Fahrzeugs aufgesucht. Diese hatten bis zu dem Zeitpunkt nicht bemerkt, dass das Fahrzeug nicht mehr vor ihrem Grundstück im Alfelder Stadtteil Eimsen stand. Somit ergibt sich der Anfangsverdacht, dass der unbekannte Unfallbeteiligte das Fahrzeug zuvor in Eimsen entwendet hat. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, oder zum Diebstahl des Pkw, im Zeitraum vom 21.10.2023 23:30 Uhr bis zum 22.10.2023 09:00 Uhr machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181/8073-0 durch die Polizei Alfeld entgegen genommen.

