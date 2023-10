Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (chg) - Am 22.10.2023, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr, parkte eine 53-jährige aus Nordstemmen ihr Fahrzeug VW Golf Sportsvan in der Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 4, in Nordstemmen auf einem Parkstreifen, am rechten Fahrbahnrand. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen nahezu drei Meter langen Kratzer über die linke Fahrzeugseite fest. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 Kontakt aufzunehmen.

