Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 07./08.10.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Nach Beamten geschlagen

Am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr kam es im Dienstgebäude der Polizei Aurich zu einem körperlichen Angriff einer amtsbekannten 19-jährigen aus Aurich zum Nachteil eines Polizeibeamten. Die Auricherin störte fortwährend den Dienstbetrieb und wurde aufgefordert, die Dienststelle zu verlassen. Als sie dieser Aufforderung nicht nachkam und herausbegleitet werden sollte, schlug sie mehrfach nach einem Polizeibeamten und beleidigte diesen und einen weiteren Kollegen aufs Übelste. Sie wird sich nun bezüglich ihrer Handlungen strafrechtlich verantworten müssen.

Aurich - Schlägerei in der Innenstadt

Um 01:50 Uhr teilten Zeugen der Polizei über Notruf mit, dass sich mehrere Personen im Bereich des Carolinenganges in Aurich schlagen sollten. Die unverzüglich eintreffenden Beamten konnten vor Ort jedoch keine Personen mehr antreffen. Im Nahbereich wurde eine Personengruppe kontrolliert, deren Beteiligung derzeit aber noch unklar ist. Die Polizei bittet daher Zeugen und etwaige Opfer sich unter 04941/6060 auf der Wache in Aurich zu melden.

Aurich - Diebstahl von hochwertigen Autoteilen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Fahrzeughändlers in der Korbweidenstraße im Gewerbegebiet Schirum. Dort entwendeten sie aus hochwertigen Fahrzeugen u.a. Lenkräder, Scheinwerfer und Entertainmentsysteme. Der Sachschaden liegt bei ca. 20.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten sich unter Tel. 04941/6060 bei der Polizei in Aurich zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mehrere Fahrzeugführer betrunken im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs

Deutlich alkoholisiert und nicht mehr fahrtauglich war am Samstagabend gegen 21:00 Uhr ein 59-jähriger Mann aus Südbrookmerland. Im Rahmen eines Wendemanövers rutschte der Mann mit seinem PKW in einen angrenzenden Straßengraben des Baaljeweges in Aurich. Die hinzugerufene Funkstreifenwagenbesatzung stellte fest, dass der Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest lieferte Gewissheit. Der Wert von über einem Promille zog eine Blutprobe nach sich. Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Ebenfalls zu betrunken zum Autofahren war ein 27-jähriger Auricher, welche Beamte am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, im Bereich Dreekamp kontrollierten. Seinen PKW führte er mit einem Atemalkoholwert von knapp unter 2 Promille. Auch in diesem Verfahren wurde eine Blutprobe entnommen. Zeitgleich beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Aurichers und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Auricher ist daher aktuell nicht mehr berechtigt führerscheinpflichtige Fahrzeuge zu fahren.

Südbrookmerland - Alkoholisiert alleinbeteiligt verunfallt

Leicht verletzt wurde am Samstagabend gegen 20:00 Uhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Aurich, als er alleinbeteiligt auf der Theener Straße in Südbrookmerland von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer aufgrund seiner Alkoholisierung von deutlich über 1,6 Promille nicht mehr fahrtauglich war. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich- Unfall mit erheblichem Sachschaden und flüchtigem Verursacherfahrzeug

Am Samstag, den 07.10.2023, ereignete sich um 11:20 Uhr auf der Emder Straße, in Fahrtrichtung Moordorf, ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und einer verletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine Fahrzeugkolonne die Emder Straße, als unvermittelt das vorausfahrende Fahrzeug derart stark bremste, dass die darauffolgenden PKW auffuhren. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne dass eine Schadensregulierung eingeleitet wurde. Insgesamt entstanden an den beteiligten Fahrzeugen Sachschäden in Höhe von ca. 18.000 Euro, wobei zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Ein 36-jähriger Mann aus Leer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen silbernen Klein- bzw. Mittelklassewagen der Marke Mercedes Benz gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer und dem Unfall machen können, werden gebeten sich unter 04941/6060 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

Aurich - Brand einer Geschirrspülmaschine

Um 16:08 Uhr am Samstag, den 07.10.2023, wurden die Polizei und die Feuerwehr in den Querweg in Aurich alarmiert. Dort hatte aus bislang unbekannter Ursache eine Geschirrspülmaschine in einer Wohnung angefangen zu brennen. Durch die Bewohner und Angehörige konnte die Spülmaschine noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ausgebaut und in den Garten verbracht werden, wo sie schlussendlich abgelöscht werden konnte. Durch ihr Handeln wurden der 54-jährige Bewohner und sein 18-jähriger Enkel leicht verletzt und mussten im Anschluss einem Krankenhaus zugeführt werden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden- Bei Streitigkeiten Reizstoff eingesetzt

Vor einer Diskothek ist es in der Nacht zum Sonntag gegen 02:45 Uhr zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 28-jähriger Mann aus Emden setzte dabei nach ersten Ermittlungen vermutlich Pfefferspray gegen einen 33-jährigen Mann aus der Krummhörn sowie einen 29-jährigen Mann aus Norden ein. Die beiden Männer wurden dadurch leicht verletzt. Alle Beteiligten standen nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Zur Ermittlung weiterer Hintergründe der Tat sucht die Polizei Norden Zeugen dieser Auseinandersetzung. Sachdienliche Angaben werden erbeten unter Tel. 04931-9210.

Norden - Hausfriedensbruch

Eine 55-jährige Frau mit Wohnsitz in Norden hielt sich am Samstag gegen 15:00 Uhr verbotenerweise in den Räumlichkeiten des Norder Einkaufszentrums an der Bahnhofstraße auf. Aufgrund eines gegen sie bestehenden Hausverbots wurde die Polizei gerufen. Gegen die 55-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Sie verließ im Beisein der Polizeibeamten das Einkaufszentrum.

Verkehrsgeschehen

Norden - Ohne Versicherung unterwegs

Ein 29-Jähriger aus Norden, der mit einem E-Scooter die Norddeicher Straße befuhr, wurde am Samstag gegen 19:20 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Norder Polizei kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Die Weiterfahrt musste ihm untersagt werden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Keine berichtspflichtigen Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Friedeburg- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:50 Uhr kontrollierten die Beamten aus Wittmund einen Pkw in der Etzeler Dorfstraße in Friedeburg im Ortsteil Etzel. Während der Kontrolle konnte leichter Alkoholgeruch ausgehend vom männlichen Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Dem 61-jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem muss er sich als Betroffener einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Dunum - Mit Alkohol am Steuer

Für eine 47-jährige Fahrzeugführerin endete eine Fahrt mit ihrem Pkw im Straßengraben. Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr wurden die Beamten aus Esens zu einem Verkehrsunfall im Briller Weg in Dunum entsandt. Vor Ort konnte die 47-jährige Fahrzeugführerin angetroffen werden. Bei der Aufnahme des Unfalls konnte deutlich festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren.

Sonstiges

Keine berichtspflichtigen Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell