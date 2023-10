Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (chg) - Am 21.10.2023, um 14:00 Uhr, parkt ein 48-jähriger Sarstedter seinen Pkw VW Passat im Brucknerweg in Höhe der Hausnummer 16 in einer Parkbucht. Am darauffolgenden 22.10.2023 kehrt er um 09:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück und stellt an der Fahrerseite einen etwa drei Meter langen Kratzer über die gesamte Fahrzeugseite fest. Ein bislang unbekannter Täter verursachte durch das Zerkratzen des Fahrzeuglacks einen geschätzten Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 Kontakt aufzunehmen.

