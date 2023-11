Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Hohlengrabengasse- Polizei sucht Zeugen (22.11.2023)

Rottweil (ots)

Am späten Mittwochabend ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung auf der Hohlengrabengasse schwer verletzt worden. Gegen 23.45 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge über Notruf der Polizei einen stark blutenden Mann in der Königstraße mit. Beim Eintreffen der Streifen versorgte bereits der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst den schwer verletzten 47-Jährigen medizinisch. Bei einem weiteren Notruf teilte ein 48 Jahre alter Mann eine Auseinandersetzung in der Hohlengrabenstraße mit. Nach derzeitigen Ermittlungen gerieten die beiden Männer aus bislang nicht bekannten Gründen zuvor in Streit. Im weiteren Verlauf kam es aus bislang nicht bekannter Art und Weise zu den schweren Verletzungen des 47-Jährigen. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben oder sonstige Hinweise zu den Hintergründen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0, zu melden.

